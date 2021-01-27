نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المعاهد الأزهرية يجتمع بقيادات المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء برؤساء المناطق الأزهرية عبر الأنترنت (أونلاين) تطبيقًا لمراعاة الإجراءات الاحترازية وحرصًا على التباعد الاجتماعي، وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة على رأسها الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على التفعيل الكامل لمنظومة التعليم الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجه المناطق الأزهرية.

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والسيد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والسيد مدير عام الكمبيوتر التعليمي.