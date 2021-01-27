نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني لوزيرة الثقافة: هل حضرت كورونا معرض الكتاب وغابت عن القاهرة السينمائي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، انتقادات موجهه من النواب إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تعقيبا عن بيانها حول إداء وزارتها خلال الأعوام الماضية.

وأبدى النائب فريد البياضى، تعجبه من إقامة مهرجان القاهرة السينمائى بحضور وزيرة الثقافة، فى الوقت الذى تم فيه إلغاء معرض الكتاب فى بداية العام، قائلا:" تم إلغاء معرض القاهرة للكتاب في بداية العام بسبب جائحة كورونا وخسر الناشرون مبالغ هائلة ولا أعترض على الإلغاء، لكنني أتعجب أنه في نفس الوقت يقام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور الوزيرة، فهل غابت كورونا عن مهرجان القاهرة وحضرت معرض الكتاب؟".

كما وجه البياضي سؤالا للوزيرة، عن إنشاء مقرات لمراجعة الأعمال المسرحية في 2018 في شبه رقابة مسبقة! وهو ما يتناقض مع حرية الإبداع الفني والأدبي التي كفلها الدستور في مادة 67، غير مقبول في 2021 أن تقوم وزارة الثقافة بتقييد حربة الإبداع الفني والأدبي، بحسب قوله، كما انتقد عدم تفعيل المركز القومي للترجمة، بالرغم من أن المركز ميزانيته 300 مليون جنيه تكاد تكون بالكامل مرتبات ولا نرى إنتاجًا يثري حياتنا الثقافية كما هو منوط به.

وعلق عضو مجلس النواب، على تجميد أدوار قصور الثقافة التى تكلفت مئات الملايين ضاربًا مثالًا بقصر ثقافة القناطر الخيرية، قائلًا: للأسف أصبح لدينا قصور لكن فى أغلب الأحوال بلا ثقافة".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.