نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر خطوات استلام شرائح We ضمن برنامج "تكافل وكرامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة التضامن الإجتماعي، بتوقيع إتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال التلقي والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وكذلك تسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع علي المواطنين.

ويأتي ذلك فى إطار حرص نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي علي رفع مستويات كفاءة تقديم وزارة التضامن الاجتماعي لخدماتها المختلفة لمستفيديها من الأسر علي مستوي كافة محافظات الجمهورية وتوفير أعلي معدلات التواصل الفعال مع هذه الأسر لنشر الوعي بالتحديثات الدورية لخدمات برامج الوزارة المختلفة.

وتستعرض "الفجر" بالأنفوجراف خطوات استلام شرائح we ضمن برنامج تكافل وكرامة:-

1- تأكد من أنك من مستحقي منظومة الدعم النقدى وادخل علي باب الحجز الالكتروني علي الرابط https:tk.te.eg.

2- ادخل الرقم القومي وتاريخ سريان البطاقة الشخصية.

3- اضغط على مربع بجوار انا لست روبوت ثم المتابعة.

4- سيتم تحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو ارسال كلمة "خط" علي الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ 15 جنيها مصاريف توصيل.

5- اذهب إلي الفرع في الموعد المحدد بنفسك وأحضر اصل البطاقة الشخصية معك.

6- قم بالتوقيع أو ترك بصمة أو ختم علي العقد.

7- بعد إجراء أول مكالمة سيتم تحويل لمسئولي خدمة العملاء لتشغيل الشريحة.

هذا وتؤكد الوزارة أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة او أي مصاريف إدارية او ضريبة أو غيرها علي هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق.

ويتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا علي هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريًا:

- 25 دقيقة إلي شبكات المصرية للاتصالات.

- 15 رسالة نصية قصيرة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

- 100 ميجا بايت إنترنت.

ويتم بعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يقوم المستفيدون بشرائها وشحنها من أي منفذ بيع:

- دقيقة المكالمة الواحدة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأي شبكة أخري.

- الرسالة النصية القصيرة الواحدة الى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأى شبكة أخرى.

- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا.

- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلي شبكة المصرية للإتصالات أو لأى شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشاُ.

وتشير الوزارة إلى أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازله له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار وإستلام الخط الجديد وتفعيله مجانًا بالكامل.

وقد خصصت الشركة الخط الساخن 19457 للرد علي استفسارات وطلبات وشكاوي المستفيدين وذلك بعد استلامهم للشرائح وليس قبل ذلك.