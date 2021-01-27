نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة الثقافة للجان النوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء للاستماع إلى بيان وزارة الثقافة حول إداء الوزارة خلال الأعوام الماضية، إحالة بيان الوزيرة إيناس عبدالدايم، للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.