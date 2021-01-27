فريدى البياضى لوزيرة الثقاقة: قصور الثقافة خاوية من المضمون الجيد

علق النائب فريدي البياضى، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على بيان وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، حول أداء الوزارة خلال الفترة الماضية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلاً:" قصور الثقافة هي قصور بلا ثقافة".

فريدى البياضى عضو مجلس النواب

وأضاف فريدى البياضى، عضو اللجنة العامة، قائلاً:" تم إلغاء معرض القاهرة للكتاب في بداية العام، بسبب جائحة كورونا و خسر الناشرون مبالغ هائلة، ولا أعترض على الإلغاء، لكننى أتعجب أنه في نفس الوقت يُقام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور الوزيرة".

ووجه النائب فريدى البياضى، حديثه للوزيرة متسائلاً، عن إنشاء مقرات لمراجعة الأعمال المسرحية في ٢٠١٨، في شبه رقابة مسبقة، وهو ما يتناقض مع حرية الإبداع الفني والأدبي، التى كفلها الدستور فى مادة ٦٧، متابعاً:" من غير المقبول في ٢٠٢١، أن تقوم وزارة الثقافة بتقييد حرية الإبداع الفني والأدبي.

وانتقد عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، فريدي البياضى، عدم تفعيل المركز القومي للترجمة، قائلاً:" إن المركز ميزانيته ٣٠٠ مليون جنيه، تكاد تكون بالكامل مرتبات، ولا نرى إنتاجاً يثري حياتنا الثقافية كما هو منوط به.

كما علق البياضى، عضو مجلس النواب، على تجميد أدوار قصور الثقافة، التي تكلفت مئات الملايين ضارباً مثالاً بقصر ثقافة القناطر الخيرية، قائلاً:" للأسف أصبح لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة، وأختتم حديثه قائلاً:" أنتم منوطون بوزارة من أهم إن لم تكن أهم الوزارات، بالثقافة نصنع أجيالاً مبدعة، وبالثقافة نحارب التطرف والإرهاب لذلك نعّول الكثير على وزيرة الثقافة".