القوى العاملة: تعيين 266 شابًا بجنوب سيناء وصرف 29 ألف جنيه عمالة غير منتظمة

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بتعيين 266 شابًا، من بينهم شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

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وأوضح أن ذلك تم في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 359 شابًا، حيث تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، الذي أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي 2020.

القوى العاملة: صرف 29 ألف و340 جنيه منح لـ 12 عامل

فيما قامت مديرية القوى العاملة، بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال لمنحة مولود جديد ، و 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه ، و 340 جنيه نفقة علاج ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 29 ألفًا و 340 جنيهًا لـ 12 عاملا .

تجديد تراخيص عمل الأجانب

كما سجلت المديرية 18 عاملًا جديدًا على المنظومة، وعن تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإصدار وتجديد 42 ترخيصًا لعمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

أما مجال التفتيش العمالي، أوضح أشرف علم الدين مدير المديرية، أنه تم التفتيش على 198 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 111 شكوى عمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 53 شكوى منهم، وتم تسوية 35 شكاوى وديا، و 23 شكوي ما زالت تحت البحث.

أعمال مديرية القوى العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 49 منشأة ، وإعادة التفتيش على 156 منشأة، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوتان للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث 4 شكاوى .

وأكد علم الدين، أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير، وموقف العمالة لـ 800 منشأة، بجانب متابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بفيروس كورونا.



