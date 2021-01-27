طارق السيد لـ دوت الخليج: عبد الحليم على يستحق رئاسة اتحاد الكرة.. ولا توجد مقارنة مع أمير مرتضى

طارق السيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، واحد من أفضل الظهراء فى تاريخ الكرة المصرية، له نجاحات بالقميص الأبيض سيشهد لها التاريخ وسيبقى أحد المؤثرين والمطورين في مركزه عبر عقود من الزمن.

"عصفورة" كما ينعته محبينه وزملاؤه فى الملعب ورفقاء رحلة كفاحه فى الملاعب، من أذكى المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، لعب مع منتخب عدداً من المباريات الدولية وشارك فى بطولة أمم أفريقيا 2002، وكان أبرز اللاعبين فى نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديد في جيله.

طارق السيد ضيفًا علي دوت الخليج في ندوة للحديث عن العديد من القضايا الساخنة في الوسط الرياضي وآخر مستجدات النادي الزمالك وغيرها خلال هذه السطور.

وقال طارق السيد:" إذا طلبوا مني تعيين رئيس اتحاد كرة زملكاوي، سأختار عبدالحليم علي، لأنه شخص محبوب من الجماهير ويتمتع بشخصية قوية، ويمتاز بالعدل، بالإضافة لكونه أحد أساطير الكرة المصرية".

وأردف طارق السيد: " أنه لا يلعم سبب عدم تواجد شخصيات من نادي الزمالك علي رئاسة اتحاد الكرة،متمنيا وجود شخص مثل عبد الحليم علي كرئيس لإتحاد الكورة في المستقبل ".

المقارنة بين أمير مرتضى و عبدالحليم علي ظالمة

وأضاف طارق السيد: "المقارنة بين أمير مرتضى المشرف العام السابق علي الكرة بنادي الزمالك وعبدالحليم على ظالمة لعدد من الاسباب أهمها؛ أن أمير مرتضى كان يتلقى الدعم من مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، ويقوم بتذليل كافة العقبات له.

وتابع:" أمير نجح في عدة أمور وفشل في أخر.

وواصل:" عبد الحيم على أتي منذ شهر ونصف فقط بينما أمير مرتضى ظل عاميين كامليين والجماهير تنتظر الكثير من عبدالحليم في هذا الوقت القليل.