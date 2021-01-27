رسميا.. مصر تطلب استضافة نهائي الأبطال وأمم افريقيا للشباب

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، طلبًا رسميًا للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) يتضمن استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.
كما تقدم الاتحاد المصري بطلب آخر لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب التي ستستضيفها أندونسيا في العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.
ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح.
وقرر اتحاد الكرة والجمعية العمومية أجراء تغييرات جديدة، أهمها وضع منصب الرئيس الشرفى ومنح العضوية الفخرية لأى شخص يقدم الكثير من الخدمات لكرة القدم المصرية، وذلك فى اللائحة الأخيرة التى تم إرسالها للاتحاد الدولى "فيفا" مؤخرا من قبل اللجنة الثلاثية.
وتنص المادة 22 فى لائحة اتحاد الكرة على حرية مجلس إدارة اتحاد الكرة فى ترشيح الأسماء للرئاسة الشرفية والعضوية الفخرية.
كما تتضمن المادة 22 أنه يحق للرئيس الشرفى أو لصاحب العضوية الفخرية حضور الجمعيات العمومية لاتحاد الكرة والمشاركة فى المناقشات لكن لا يحق له التصويت على القرارات.
وكانت لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد اعتمدت رسميا ترشح المهندس هاني أبوريدة لمنصب العضوية بالمجلس الأعلى لـ"فيفا" في الانتخابات المقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد نجاحه في استيفاء كافة شروط النزاهة المطلوبة للمنصب، في حين قررت اللجنة استبعاد منافسه الجزائري فخر الدين زاطشي، واستبعاد القائم بأعمال رئيس الاتحاد الأفريقي الكونغولي كونستانت عوماري.
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