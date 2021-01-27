رسميا.. مصر تطلب استضافة نهائي الأبطال وأمم افريقيا للشباب

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، طلبًا رسميًا للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) يتضمن استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

كما تقدم الاتحاد المصري بطلب آخر لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب التي ستستضيفها أندونسيا في العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح.