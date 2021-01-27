خاص| في حالة البيع والإعارة.. تفاصيل عرض جلطة سراي لمصطفي محمد (صورة)

أقترب الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك من الانضمام لنادي جلطة سراي التركي، بعد إصرار اللاعب على الخروج للاحتراف الخارجي.

ووفقا مصادر صحفية تركية، فإن مصطفى سيصل، غدا الخميس، إلى تركيا، لإتمام تعاقده مع النادي التركي.

وأشارت القناة إلى أن مسؤولي غلطة سراي اتفقوا مع نظرائهم في الزمالك بضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، أو الحصول على اللاعب بشكل نهائي.

وحصل موقع دوت الخليج من خلال مصادره الخاصة علي الاتفاق الذي عرضه النادي التركي على نادي الزمالك، حيث يرغب جلطة سراي دفع مليون ونص يورو في سنة ونصف، وذلك في حالة الإعارة، أما في حالة الشراء النهائي أربعة مليون ونصف

يورو.

وارتبط اسم مصطفى محمد بقوة في الساعات القليلة الماضية للانتقال إلى الفريق التركي، بعدما أعلن الزمالك غلق كافة المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسي رغم اعتذار الأخير عن

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 4 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين.