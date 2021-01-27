الزمالك يضم مهاجم المقاولون لتعويض رحيل مصطفي محمد

أستقر الجهاز الفني للزمالك علي المهاجم البديل بعد إقتراب رحيل مصطفي محمد عن صفوف للفريق التركي جالاطا ساراي في الإنتقالات الشتوية الحالية.

واقترب مسئولي الزمالك من الإتفاق مع ذئاب الجبل بشأن الحصول علي خدمات المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لتدعيم خط هجوم الفارس الأبيض في الموسم المقبل بعد الرحيل القريب لمصطفي محمد المهاجم الاساسي للقلعة البيضاء.

ومن المقرر عقد جلسة في الفترة القادمة بين مسئولي الزمالك والمقاولون العرب، لوضع الرتوش الأخيرة للصفقة وإنهاها بشكل رسمي، خاصة مع وجود عرض سابق من فريق القادسية الكويتي للتعاقد مع اللاعب.

تألق اللاعب التونسي لفت أنظار مسئولي القلعة البيضاء بعد تقديمه لأداء رائع خلال الموسم الماضي مع ذئاب الجبل، والذي ساعد علي إنضام اللاعب لقائمة المنتخب التونسي كقوة هجومية لنسور قرطاج.

شارك الجزيري هذا الموسم مع المقاولون العرب في 7 مبارايات سجل خلالهم 3 أهداف كان أخرهم في مرمى الأهلي في المباراة التي قلب الأهلي فيها تأخره من هدفين لفوز بثلاث أهداف مقابل هدفيين، فيما أحرز المهاجم التونسي 11 هدف في الموسم الماضي وضعت اللاعب في قائمة المنافسين علي لقب هداف الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، علي ملعب بتروسبورت غدا في تمام الساعة السابعة والنصف.

ويسعي الزمالك لإستعادة الصدارة مرة أخرى من الأهلي، وإستغلال تعطل الأخير بتحقيقه التعادل أمام بيراميدز بنتيجة سلبيه.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 9 مبارايات، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني قبل مواجة الغد برصيد 20 نقطة ولكن بمباراة أقل من الأهلي، مما يعزز إمكانية الإنفراد بالصدارة للفارس الأبيض في حالة تحقيق الفوز علي الفريق الفيومي.