الزمالك يضم مهاجم المقاولون لتعويض رحيل مصطفي محمد

أستقر الجهاز الفني للزمالك علي المهاجم البديل بعد إقتراب رحيل مصطفي محمد عن صفوف للفريق التركي جالاطا ساراي في الإنتقالات الشتوية الحالية.
واقترب مسئولي الزمالك من الإتفاق مع ذئاب الجبل بشأن الحصول علي خدمات المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لتدعيم خط هجوم الفارس الأبيض في الموسم المقبل بعد الرحيل القريب لمصطفي محمد المهاجم الاساسي للقلعة البيضاء.
ومن المقرر عقد جلسة في الفترة القادمة بين مسئولي الزمالك والمقاولون العرب، لوضع الرتوش الأخيرة للصفقة وإنهاها بشكل رسمي، خاصة مع وجود عرض سابق من فريق القادسية الكويتي للتعاقد مع اللاعب.
تألق اللاعب التونسي لفت أنظار مسئولي القلعة البيضاء بعد تقديمه لأداء رائع خلال الموسم الماضي مع ذئاب الجبل، والذي ساعد علي إنضام اللاعب لقائمة المنتخب التونسي كقوة هجومية لنسور قرطاج.
شارك الجزيري هذا الموسم مع المقاولون العرب في 7 مبارايات سجل خلالهم 3 أهداف كان أخرهم في مرمى الأهلي في المباراة التي قلب الأهلي فيها تأخره من هدفين لفوز بثلاث أهداف مقابل هدفيين، فيما أحرز المهاجم التونسي 11 هدف في الموسم الماضي وضعت اللاعب في قائمة المنافسين علي لقب هداف الدوري الممتاز.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، علي ملعب بتروسبورت غدا في تمام الساعة السابعة والنصف.
ويسعي الزمالك لإستعادة الصدارة مرة أخرى من الأهلي، وإستغلال تعطل الأخير بتحقيقه التعادل أمام بيراميدز بنتيجة سلبيه.
يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 9 مبارايات، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني قبل مواجة الغد برصيد 20 نقطة ولكن بمباراة أقل من الأهلي، مما يعزز إمكانية الإنفراد بالصدارة للفارس الأبيض في حالة تحقيق الفوز علي الفريق الفيومي.
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