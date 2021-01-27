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رئيس النواب يحيل بيان وزيرة الثقافة للجان النوعية

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رئيس مجلس النواب - أرشيفية

أحال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدائم، للجان المعنية لدراسته و إعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، جاء ذلك بعد أن ألقت الوزيرة بيان الموقف التنفيذي من أداء الوزارة.

إيناس عبدالدايم: هناك نظرة تشاؤمية بشأن قصور الثقافة

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إن هناك نظرة تشاؤمية تجاه وضع قصور الثقافة، وذلك تعليقا منها على انتقادات النواب لعدم وجود قصور ثقافة في دوائرهم.


وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم:" نقوم بمجهود غير عادي في ظل وجود قصور آيلة للسقوط، ولا يمكن لأى مسئول أن يفتح مكان مغلق بدون قرار من الحماية المدنية.

 
واستطردت وزيرة الثقافة، خلال حديثها أما البرلمان:" درسنا الأمر مع وزارتي التخطيط و المالية لزيادة الموازنات، بما يحقق الهدف من تطوير المراكز الثقافية.

وأختتمت حديثها: لا يمكن بدء أى مشروع بدون موافقة وزارة التخطيط.

ويستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الفترة المقبل، عددًا من الوزراء لعرض برنامج ومجهودات وزارتهم، تفعيلًا لدور المجلس الرقابي، حيث حضر وزير الخارجية، سامح شكرى، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزير الإعلام أسامة هيكل، وغيرهم من الوزراء، ومن المقرر حضور، وزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وغيرهم من الوزراء، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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