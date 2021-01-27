خالد أبو نحول يوجه انتقاد حاد لـ إيناس عبدالدايم: قصر ثقافة فرشوط عبارة عن أوضتين وحمام

قال النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إنه يشعر وهو يستمع لوزيرة الثقافة، أنها تتحدث عن بلد آخر غير مصر، مضيفاً:" الوزيرة تحدثت عن فعاليات وأنشطة أشعرتنى أننى في الصعيد في عالم تانى.

خالد أبو نحول: مركز ثقافة فرشوط لايوجد بها موظف

وأضاف عضو مجلس النواب، خالد أبو نحول، خلال الجلسة العامة، اليوم، التى عرضت فيها بيان وزارة الثقافة:" لدينا قصر ثقافة فرشوط عبارة عن أوضتين وحمام، ولا يوجد بهم موظف، مشيراً إلى أن النواب أصبح لديهم وعى فى هذه الجلسة، حيث أن وزارة الثقافة ليس لها دور في مصر، ومن المفترض أن يكون لها دور فى بناء وعى المواطن، خاصة فى الصعيد فهناك مشكلات كبيرة وثأر وإرهاب، الصعيد يحتاج لنظرة".

خالد أبو نحول يوجه انتقادات حادة لوزيرة الثقافة

ووجه أعضاء مجلس النواب، خالد أبو نحول، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، انتقادات متعددة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، للقصور فى عمل الوزارة لاسيما في الصعيد، فضلا عن غياب خطة متعددة الأبعاد لمواجهة التطرف الفكرى وعدم تطوير الخطة الخاصة، بدعم العلاقات المصرية الأفريقية، والدور المحدود لقصور الثقافة.