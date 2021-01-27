ياسر فرج يعلن وفاة زوجته متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

ياسر فرج وزوجته الراحلة
أعلن الفنان ياسر فرج، منذ قليل وفاة زوجته متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا مع مطلع العام الجديد 2021.
وبأية قرآنية وكلمات مقتضبة جدًا كشف فرج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن موعد صلاة جنازة زوجته، وقال:"إنا لله وإنا إليه راجعون..صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرًا"، ولم يكشف فرج تفاصيل العزاء وهل سيكون سيقيم عزاء خارج المقابر أم لا.
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ياسر فرج يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا مع بداية العام الجديد2021
يذكر أن الفنان ياسر فرج أعلن عن خبر إصابة زوجته ميادة بفيروس كورونا يوم 3 يناير مع بداية العام الجديد، ونشر صورة لها وعلق عليها بالدعاء لها والتوسل لله ع وجل أن يمن عليها بالشفاء، وقال:"اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علي زوجتي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته".
وتابع:" اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِها وعافِها واعف عنها، واشملها بعطفك ومغفرتك، وتولّها برحمتك يا أرحم الراحمين..إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشفها وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين".
ومع تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة كتب فرج معبرًا عن خوفه الشديد عليها، ومدى رعبه من العناية المركزة على مدار حياته، قائلًا:"طول عمري وانا بخاف من الباب ده ..كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة علي عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان ينتابني إحساس بالحزن الشديد ..والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي…النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتى وام اولادي للعناية المركزة".
وتابع بكلمات مليئة بالحزن والرعب:"عمري ماكنت اتخيل اني هقف الوقفة دى علشانك انتى يا ميادة ...ومفيش حاجة كبيرة على ربنا ..وان شاء الله يخرجك ويخرجنا منها علي خير".
وأخر مرة تفاعل مع جمهوره وطالب منهم الدعاء لزوجته كان يوم 18 يناير، ثم اختفى تمامًا عن منصات السوشيال ميديا ليظهر اليوم ويعلن خبر وفاتها.
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