وزيرة البيئة للنواب: البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها.



وأشادت وزيرة البيئة، في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذي جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".

وقالت:" جاري الآن العمل على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.

وزيرة البيئة تستعرض مجهود الوزارة خلال الفترة الماضية



وأعلنت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية، لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية، اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة، وذلك لاستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات، كحافز استثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات، إلى طاقة حيث تم اختيار عدد (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات، لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.

وأشارت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إلى أن الوزارة قامت بدمج القطاع غير الرسمي، وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي- حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كلاً من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة، على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين في بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وتابعت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد:" قمنا بمتابعة تنفيذ مكون البنية التحتية، بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم مراجعة واعتماد التصميمات الفنية والهندسية للمنظومة لمكونات البنية التحتية بالمرحلة الأولى من محطات وسيطة وخلايا دفن صحي ومصانع لتدوير المخلفات، والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض المشروعات على الأرض كنماذج تجريبية دعماً إضافياً لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات حيث تم دعم محافظات (كفر الشيخ –الغربية–قنا–أسيوط) بعدد (190) معدة متنوعة، لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح والقطاويبمحافظتي الشرقية والقليوبية إلى عدد (2) محطة وسيطة ثابتة، بعد أعمال رفع التراكمات بالإضافة إلى عدد (7) محطات وسيطة متحركة بمحافظات بني سويف –القليوبية–المنيا–دمياط،وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة بمحافظة الجيزة، وجاري إنشاء عدد (9) محطات وسيطة وتوريد معدات التشغيل بمحافظات بني سويف –أسيوط–قنا–الغربية - الجيزة.





وزيرة البيئة: تم رفع كفاءة 5 مصانع لتدوير القمامة

وأضافت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أنه تم استكمال رفع كفاءة عدد (5) مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، والمساهمة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما تم الانتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن الوفاء والأمل للمخلفات بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب السلام بمحافظة القاهرة والتي يتم تنفيذها من وزارة الإسكان.