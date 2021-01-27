مقارنة.. أرقام وإنجازات مصر والدنمارك قبل مواجهتهما اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة اليد في العالم ومصر بالتحديد لمباراة اليوم بين المنتخب المصري و الدنمارك في إطار دور ال8 من بطولة كأس العالم لليد مصر 2021.
تقام المباراة بين الفراعنة والمنتخب الدنماركي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم علي الصالة المغطاة لإستاد القاهرة الدولي.
صعد المنتخب المصري كمركز ثاني للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط جمعهم من فوزيين وهزيمة وحيدة أمام السويد، قبل أن يصعد للدور الرئيسي ويحقق الفوز علي بيلاروسيا والاتحاد الروسي، قبل التعادل أمام سولوفينيا ليصعد كمركز ثاني مع السويد متصدرة المجموعة في الدور الرئيسي، ويضرب موعدا مع الدنمارك في مواجهة نارية .
وصعد الدنمارك للدور الرئيسي بعد تحقيق المركز الأول برصيد 6 نقاط من ثلاث إنتصارات متتالية، قبل أن يصعد علي صدارة المجموعة لدور ال8 من البطولة برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مبارايات، ويلاقي المنتخب المصري في مباراة العبور لنصف النهائي.
أفضل مركز تاريخيا
حقق المنتخب المصري أفضل مركز له بإحتلاله المركز الرابع في بطولة فرنسا 2001
ويعد الدنمارك حامل لقب البطولة في النسخة الماضية المانيا والدنمارك 2019
أفضل لاعبي الفريقين
يعد أحمد الأحمر أبرز نجوم الفراعنة ، بينما يعد النجم ميكيل هانسن أفضل لاعبي المنتخب الدنماركي بالإضافة للحارس
تلقى الخسارة في البطولة
لم يتلق منتخب الدنمارك أي خسارة في بطولة العالم الحالية، بينما تلقي المنتخب المصري هزيمة واحدة أمام السويد
تحقيق الفوز في البطولة
حقق المنتخب الدنماركي العلامة الكاملة بالفوز في الخمس مبارايات التي خاضها الفريق، بينما حقق المنتخب المصري 3 إنتصارات وتلقي هزيمة وحيدة وكان التعادل حاضرا في لقاء وحيد.
الترتيب الدولي
الفراعنه تقع في المركز الخامس عشر في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة اليد، بينما تحتل الدنمارك المركز الرابع من الترتيب
هدافي الفريقيين
يعد محمد سند هداف المنتخب المصري برصيد 32 هدف ، بينما يعد ماتياس جيدزيل هداف الدنمارك برصيد 28 هدف.
القوة الهجومية
سجل المنتخب المصري 184 هدف ، بينما أحرزت الدنمارك 283 هدفا كأقوى قوة هجومية في البطولة.
اللعب النظيف
منتخب مصر الأقل حصولا علي الانذرات في البطولة بإنذارين فقط.
حراسة المرمي
يعد الطيار وكريم هندواي حراس المنتخب المصري من أفضل حراس البطولة تصديا ل63 تصديا من 305 تصويبة، بينما تصديا حراس المنتخب الدنماركي 53 من 162 قبل المواجهة الأخيرة للدنمارك أمام كرواتيا.
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