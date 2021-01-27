مقارنة.. أرقام وإنجازات مصر والدنمارك قبل مواجهتهما اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة اليد في العالم ومصر بالتحديد لمباراة اليوم بين المنتخب المصري و الدنمارك في إطار دور ال8 من بطولة كأس العالم لليد مصر 2021.

تقام المباراة بين الفراعنة والمنتخب الدنماركي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم علي الصالة المغطاة لإستاد القاهرة الدولي.

صعد المنتخب المصري كمركز ثاني للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط جمعهم من فوزيين وهزيمة وحيدة أمام السويد، قبل أن يصعد للدور الرئيسي ويحقق الفوز علي بيلاروسيا والاتحاد الروسي، قبل التعادل أمام سولوفينيا ليصعد كمركز ثاني مع السويد متصدرة المجموعة في الدور الرئيسي، ويضرب موعدا مع الدنمارك في مواجهة نارية .

وصعد الدنمارك للدور الرئيسي بعد تحقيق المركز الأول برصيد 6 نقاط من ثلاث إنتصارات متتالية، قبل أن يصعد علي صدارة المجموعة لدور ال8 من البطولة برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مبارايات، ويلاقي المنتخب المصري في مباراة العبور لنصف النهائي.

أفضل مركز تاريخيا

حقق المنتخب المصري أفضل مركز له بإحتلاله المركز الرابع في بطولة فرنسا 2001

ويعد الدنمارك حامل لقب البطولة في النسخة الماضية المانيا والدنمارك 2019

أفضل لاعبي الفريقين

يعد أحمد الأحمر أبرز نجوم الفراعنة ، بينما يعد النجم ميكيل هانسن أفضل لاعبي المنتخب الدنماركي بالإضافة للحارس

تلقى الخسارة في البطولة

لم يتلق منتخب الدنمارك أي خسارة في بطولة العالم الحالية، بينما تلقي المنتخب المصري هزيمة واحدة أمام السويد

تحقيق الفوز في البطولة

حقق المنتخب الدنماركي العلامة الكاملة بالفوز في الخمس مبارايات التي خاضها الفريق، بينما حقق المنتخب المصري 3 إنتصارات وتلقي هزيمة وحيدة وكان التعادل حاضرا في لقاء وحيد.

الترتيب الدولي

الفراعنه تقع في المركز الخامس عشر في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة اليد، بينما تحتل الدنمارك المركز الرابع من الترتيب

هدافي الفريقيين

يعد محمد سند هداف المنتخب المصري برصيد 32 هدف ، بينما يعد ماتياس جيدزيل هداف الدنمارك برصيد 28 هدف.

القوة الهجومية

سجل المنتخب المصري 184 هدف ، بينما أحرزت الدنمارك 283 هدفا كأقوى قوة هجومية في البطولة.

اللعب النظيف

منتخب مصر الأقل حصولا علي الانذرات في البطولة بإنذارين فقط.

حراسة المرمي

يعد الطيار وكريم هندواي حراس المنتخب المصري من أفضل حراس البطولة تصديا ل63 تصديا من 305 تصويبة، بينما تصديا حراس المنتخب الدنماركي 53 من 162 قبل المواجهة الأخيرة للدنمارك أمام كرواتيا.