استبعاد لاعب الأهلي وتواجد الأحمر.. تعرف قائمة المنتخب المصري "لموقعة" الدنمارك

أعلن روبرت جارسيا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة اليد عن القائمة التى ستخوض مباراة اليوم أمام الدنمارك في دور ال8 من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا علي الملاعب المصرية.

شهدت قائمة المنتخب وجود النجم أحمد الأحمر مهاجم منتخب مصر فيما شهدت القائمة إستبعاد أسلام حسن لاعب النادي الأهلي من القائمة المقرر خوض اللقاء بها.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد عصام الطيار- كريم هنداوي – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أحمد مؤمن – محمد ممدوح هاشم - عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع –– إبراهيم المصري – وسام نوار.

فيما جاءت قائمة المستبعدين من اللقاء:

إسلام حسن - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان.

يدخل المنتخب المصري اللقاء بحلم تخطي بطل العالم في النسخة الماضية، والوصول لربع النهائي متسلح بمبدأ " الأرض تلعب مع أصحابها ".

تقام المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم علي الصالة المغطاة لإستاد القاهرة وتذاع علي قنوات اون تايم سبورت.

يتسلح المنتخب المصري بجهود اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة أمثال أحمد الأحمر لاعب الزمالك المصري،وعلي زين المحترف في صفوف الشارقة الإماراتي، وكذلك سند ومحمد ممدوح هاشم مايسترو الدائرة المصري، بينما يدخل الدنمارك ويعول علي خدمات نيكلاس أفضل حارس في العالم، وكذلك اللاعب الخطير مايكل هانسون الذي يتطلب مراقبة خاصة من الدفاع المصري للحد من خطورته.

كان المنتخب المصري قد صعد كمركز ثاني للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط جمعهم من فوزيين وهزيمة وحيدة أمام السويد، قبل أن يعبر للدور الرئيسي ويحقق الفوز علي بيلاروسيا والاتحاد الروسي والعودة بالتعادل أمام سولوفينيا، ليصعد كمركز ثاني مع السويد متصدرة المجموعة في الدور الرئيسي، ويضرب موعدا مع الدنمارك في مواجهة نارية .

وحققت الدنمارك الصعود للدور الرئيسي بعد تحقيق المركز الأول برصيد 6 نقاط من ثلاث إنتصارات متتالية، قبل أن يصعد علي صدارة المجموعة لدور ال8 من البطولة برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مبارايات، ويلاقي المنتخب المصري في مباراة العبور لنصف النهائي.