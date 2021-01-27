مصطفى محمد يهاجم نادي الزمالك بتصريحات مثيرة

وحصل موقع دوت الخليج من خلال مصادره الخاصة علي الاتفاق الذي عرضه النادي التركي على نادي الزمالك، حيث يرغب جلطة سراي دفع مليون ونص يورو في سنة ونصف، وذلك في حالة الإعارة، أما في حالة الشراء النهائي أربعة مليون ونصف يورو.

وارتبط اسم مصطفى محمد بقوة في الساعات القليلة الماضية للانتقال إلى الفريق التركي، بعدما أعلن الزمالك غلق كافة المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسي رغم اعتذار الأخير عن

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 4 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين.