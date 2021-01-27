غياب مصطفى محمد.. الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهه المقاصة الخميس

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الزمالك استبعاد مصطفى محمد بعد غيابه عن المران الأخير لرغبته في الاحتراف بالدوري الفرنسي، وعودة محمود علاء للقائمة.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد
خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي
خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر
,اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك.
ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في السابعة والنصف مساء غد الخميس باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.
قائمة مصر المقاصة لمباراة الزمالك في الدوري
محمد كوكو ومحمود حمدي وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وعاصم سعيد وهشام محمد وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل “أمو” ومحمود الغزالي وعماد فتحي وأحمد صبيحة وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي ومروان حمدي.
فيما يغيب اللاعب باولن فوافي لإصابته بشد في العضلة الخلفية.
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