وزيرة البيئة تعلن إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية 

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تمت إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وتم البدء فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.





وأضافت الوزيرة، خلال تواجدها بمجلس النواب اليوم، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لضمان استدامة استثمارات الدولة من آثار تغير المناخ.

وتابعت: كما ترأست مصر على الصعيد الدولى مع المملكة المتحدة تحالف "المرونة والتكيف"، ونجح التحالف فى الخروج ببعض المبادرات حيث تم انضمام 120 دولة، وكذلك 86 منظمة، ونواصل دفع أهمية موضوعات التكيف وخاصة للقارة الإفريقية، كما تم تعبئة الموارد المالية من شركاء التنمية بمبلغ 227 مليون دولار، و15.5 مليون يورو لتنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

وأضافت فؤاد أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمجها فى الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال 3 سنوات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الوزارة أطلقت حملة لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى رفع الوعى لدى فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

وأضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الوزارة قامت بإجراء التفتيش البيئى الشامل على ما يزيد على (1.2000) منشأة مختلفة على مستوى المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تلقت الوزارة شكاوى للمواطنين بلغت 2.800 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم إزالة أسبابها بنسبة (100%).