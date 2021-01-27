لمدة أسبوع.. وفد روسى يبدأ غدا زيارة تفقدية لمطارى شرم الشيخ والغردقة

جدة - نرمين السيد - يبدأ وفد أمنى روسى، غدًا الخميس، تفقد الإجراءات الأمنية بمطارى شرم الشيخ والغردقة، للاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والإجراءات الاحترازية التى تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات، إنه من المنتظر أن يصل الوفد فى ساعة متأخرة مساء اليوم الأربعاء، على الطائرة الروسية القادمة من موسكو، ويضم الوفد حوالى 10 ركاب، وسوف ينقسم الوفد الى مجموعتين، الأولى تتوجه إلى مطار الغردقة الدولى صباح غد الخميس، والمجموعة الثانية تتوجه إلى مطار شرم الشيخ الدولى.

وأضافت المصادر: تقوم المجموعتان خلال تفقدهم لمطارى الغردقة وشرم الشيخ، بالتفتيش على الركاب والحقائب ومتابعة تأمين وجبات الطعام، منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أى مخالفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

كما يعقد الوفد لقاء مع مسؤولى وزارة الطيران المدنى، وذلك قبل رفع تقريرهم النهائى إلى سلطات الطيران المدنى فى روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائى بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين، وعرض نتائج التقرير الروسى على السلطات الروسية هناك.

وينتهى الوفد الروسى، من جولته التفقدية بمطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، يوم 3 فبراير المقبل، على أن يغادروا القاهرة على متن رحلة ايروفلوت الروسية فى صباح يوم الرابع من فبراير المقبل.