السفير المصري فى دار السلام يلتقي بالمدير التنفيذي لمركز الاستثمار التنزاني

التقى السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، بالدكتور Maduhu Kazi المدير التنفيذي لمركز الاستثمار التنزاني، حيث تم خلال المقابلة متابعة موقف الإستثمارات المصرية في تنزانيا، وبحث سبل تعزيزها بما يخدم جهود البلدين الشقيقين الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط الإقتصادية والاستثمارية بينهما.

أكد أبو الوفا أنه تم خلال المقابلة بحث التسهيلات التى يمكن أن يقدمها مركز الاستثمار التنزاني للوفود الاستثمارية المصرية التى تقوم بزيارة تنزانيا، سواء فيما يتعلق بتوفير البيانات والمعلومات حول الفرص المتاحة فى مختلف القطاعات، أو ترتيب المقابلات مع الجهات التنزانية المعنية. كما أضاف أنه تم كذلك بحث الإطار التعاوني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز الاستثمار التنزاني، بما يُعزِز من تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.

من جانبه، أكد المسئول التنزاني الاهتمام الذى توليه بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فيها، مشيراً في هذا الصدد إلى انتقال تبعية مركز الإستثمار التنزاني لمكتب رئيس الجمهورية مباشرةً، الأمر الذي يعكس الأهمية التى يوليها الرئيس "جون ماجوفولي" رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وإيجاد الحلول العملية لكافة العقبات التي تواجه زيادة الاستثمارات الأجنبية فى تنزانيا. وأشاد Kazi كذلك بالاهتمام المتزايد من قبل الشركات المصرية بالاستثمار فى السوق التنزاني واستعداد المركز لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات المصرية فى هذا الصدد، مستعرضاً فى هذا الاطار الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية فى مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الدوائية والغزل والنسيج، فضلاً عن الفرص المتاحة للاستثمار في المصانع المملوكة للحكومة التنزانية والمطروحة للخصخصة.