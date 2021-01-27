مندوب مصر الدائم يُجري مقابلة مع المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم...

التقى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 يناير الجاري مع "يان كوبيتش" المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة لليبيا عبر وسائل التواصل المرئي. هذا، وتضمَّن اللقاء تقديم مندوب مصر الدائم التهنئة لـ"كوبيتش" على تعيينه في منصبه الجديد، والتأكيد على تطلع واستعداد مصر التام للتعاون والتنسيق معه خلال الأشهر المقبلة لإنجاح مهمته، تحقيقًا للسلام والاستقرار في ليبيا، الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة بالنظر إلى علاقاتها العميقة الخاصة مع ليبيا وشعبها الشقيق.

وقد أوضح السفير إدريس أن اللقاء تضمَّن استعراض الرؤية والجهود المصرية المتواصلة في دعم التسوية السياسية في ليبيا بمحاورها المختلفة، بما في ذلك النشاط المصري المُكثَّف في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين، والاجتماعات التي استضافتها مصر لدعم المسارين الأمني والدستوري، الأمر الذي كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي الجديد.