استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدًا من بنك مصر، للتناقش حول بحث مشروع التحول الرقمي والشمول المالي.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الوفد ضم محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وإيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والمناطق والمدفوعات الالكترونية ببنك مصر، وهبة عزيز نائب أول مدير عام إدارة التحالفات الاستراتيجية ببنك مصر.
كما حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوى، وبربارة سليمان مدير مكتب قداسة البابا للعلاقات والمشروعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل رئيس بنك مصر في الكاتدرائية بالعباسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.