نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السجيني" يناشد أعضاء الحكومة بالترشيد وفصل تكييف السيارات خلال حضورهم الجلسات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك أثناء الإستماع إلى بيان وزيرة البيئة حول إداء وزارتها خلال الأعوام الماضية، تصرف الوزراء الذين يظلوا لما يقرب من 4 إلى 5 ساعات تظل سياراتهم تعمل دون توقف بالإضافة إلى استمرار تشغيل التكييف.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: هذا الموضوع بالإضافة إلى أزمة البنزين وتلوث الهواء، يعد إهدار للمال العام، متابعا: "التكييف بيكون شغال في الصيف ماشي، لكن في الشتاء ليه برضه بيكون شغال في سيارات الوزراء"، مناشدا أعضاء الحكومة بأن يبدأوا بأنفسهم بالترشيد.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.