وزيرة البيئة: إطلاق حملة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم الأربعاء، خلال جلسته العامة، الاستماع إلى بيان وزارة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لعرض موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تمت إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والبدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لضمان استدامة استثمارات الدولة من آثار تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها بالجلسة العامة، كما ترأست مصر على الصعيد الدولي مع المملكة المتحدة تحالف "المرونة والتكيف"، ونجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات أهمها، إنضمام 120 دولة، وكذلك 86 منظمة، ونواصل دفع أهمية موضوعات التكيف وخاصة للقارة الأفريقية، كما تم تعبئة الموارد المالية من شركاء التنمية بمبلغ 227مليون دولار، و15.5مليون يورو لتنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

وفيما يخص ملف التغيرات المناخية أشارت "فؤاد"، إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة قامت بإطلاق حملة لنشر الوعي البيئي"اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة قامت بإجراء التفتيش البيئي الشامل على ما يزيد على (12000) منشأة مختلفة على مستوى المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تلقت الوزارة شكاوى للمواطنين بلغت 2800 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم ازالة اسبابها بنسبة (100%).

