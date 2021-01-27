أحمد السجينى: سيارات الوزراء تعمل خلال ساعات انتظارهم في المجلس.. والتكييفات لاتتوقف

النائب أحمد السجينى - أرشيفية
انتقد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيام الوزراء أثناء تواجدهم في المجلس، بتشغيل سياراتهم وتشغيل التكييف، قائلا:"على الحكومة أن تبدأ بنفسها بالترشيد.
أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية
وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الوزراء الذين يظلوا لما يقرب من 4 إلى 5 ساعات فى المجلس، تظل سياراتهم "شغالة بدون توقف"، فضلا عن استمرار تشغيل التكييف.
وقال النائب أحمد السجينى:" هذا الموضوع بالإضافة إلى أزمة البنزين وتلوث الهواء، يعد إهدارًا للمال العام، متابعا:" التكييف شغال في الصيف، لكن فى الشتاء ليه برضه بيكون شغال في سيارات الوزراء.
وتسائل عضو مجلس النواب، أحمد السجيني، عن موعد الانتهاء من مشكلات البيئة، قائلا:" أنت داخل الجيزة من عند المحور تشم رائحة كريهة، وانت داخل الإسكندرية يقابلك الذباب".
ويستقبل مجلس النواب، عددًا من الوزراء خلال الفترة الحالية، لعرض برنامج الحكومة، وذلك تفعيلًَا لدور المجلس الرقابى.
وكان مجلس النواب قد استقبل عددًا من الوزارء، منهم السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، ووزير الإعلام أسامة هيكل، ووزير الطيران المدنى، محمد منار عنبة، وغيرهم من الوزراء، كما من المقرر حضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزير المالية محمد معيط وذلك بدءًا من الاسبوع المقبل.
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