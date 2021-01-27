دوت الخليج ينشر أبرز قرارات مجلس جامعة الأزهر الخاصة بامتحانات نصف العام؟

عقد مجلس جامعة الأزهر، اليوم، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، لبحث الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي بكليات القاهرة والأقاليم.

وقرر مجلس جامعة الأزهر، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات القاهرة والأقاليم عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتي تنتهي يوم الخميس 18 من فبراير من الشهر المقبل.

رئيس جامعة الازهر محمد المحرصاوى

وأوضح رئيس الجامعة، محمد المحرصاوى، أن مدة الامتحانات لن تزيد عن ثلاثة أسابيع، وحسب ظروف كل كلية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة وسلامتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وشدد المجلس على جميع الكليات، بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات، من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

وفيما يلي أبرز قرارات مجلس جامعة الأزهر الخاصة بامتحانات نصف العام:

1- انتهاء إجازة نصف العام الدراسي في 18 فبراير.

2- تبدأ امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم 20 فبراير.

3 - تعقد الامتحانات بجميع الكليات لمدة ٣ أسابيع طبقا لظروف كل كلية.

4- تعقد الامتحانات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

رئيس جامعة الأزهر يوضح لـ دوت الخليج مصير امتحانات نصف العام

كشف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، موقف امتحانات نصف العام الدراسي بكليات القاهرة والأقاليم.

وقال المحرصاوي في تصريحات لـ دوت الخليج، إنه أصدر توجيهات لعمداء الكليات بضرورة تجهيز الجداول ووضعها بالكليات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم ستعقد بعد إجازة نصف العام مباشرة بشكلها التقليدي، مع الحرص على عدم حدوث أي تكدسات بالكليات أو الحرم الجامعي.

ولفت المحرصاوي إلى أنه تم التنبيه على الكليات بوضع جدول امتحانات مناسب يتضمن مادتين أسبوعيا، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونوه إلى أنه تم استكمال امتحانات طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات طب الأزهر بالقاهرة والأقاليم، اليوم السبت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر في اجتماعه، عقد امتحانات نصف العام بعد انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.