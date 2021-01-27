الصحة الأردنية تنشر أخر احصائيات فيروس كورونا بمختلف محافظاتها

أصدرت رئاسة وزراء الأردن بمشاركة وزارة الصحة الأردنية، منذ قليل أخر إحصائيات فيروس كورونا "كوفيد-19" لليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021.

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ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عدد الإصابات والمتعافين من الفيروس بمختلف المحافظات، والتي وصلت لـ 870 حالة، موضحة الأعداد بحسب كل محافظة.

عدد الإصابات بكل محافظة في الأردن كالتالي

- 483 في محافظة العاصمة عمّان، و70 في محافظة المفرق، و53 في محافظة البلقاء، و113في محافظة إربد، منها 32 في الرمثا، و47 في محافظة الزرقاء، 36 في محافظة جرش، 15 في محافظة العقبة، 15 في محافظة الطفيلة، 13 في محافظة عجلون، 13 في محافظة مأدبا، 12 في محافظة الكرك،ولم تسجل أي حالة في محافظة معان.

وزارة الصحة الاردنية: عدد الاصابات 323,111 حالة

وتابعت أن هناك ارتفاع في إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة لتصل إلى (323,111) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في الوقت الحالي إلى 7769 حالة.

كما سُجّلت 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4262 حالة، وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 49 حالة، فيما غادرت 51 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغت 391 حالة، وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة و المشتبهة ليوم أمس 355، وذلك بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة المشتبهة ليوم أمس 124 بنسبة إشغال (14%).

عدد أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات الأردن

بينما بلغت إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة و المشتبهة ليوم أمس 55 بنسبة إشغال (6%)، كما بلغ عدد حالات الشفاء لليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1075) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (311,080) حالة.

وفي نفس السياق تمّ إجراء (24,763) فحص مخبريّ، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,784,233) فحص، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.51%).