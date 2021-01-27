مطالبات بجلسة البرلمان لـ"عبد الدايم" بالنهوض بقصور الثقافة ...والوزيرة ترد:"النظرة تشاؤمية ونقوم بجهد غير عادي"

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، وزيرة الثقافة، بسرعة تطوير قصور الثقافة فى المحافظات، من بينها قصر ثقافة تمى الأمديد، وكذلك قصر ثقافة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك حتى يتمكنا من القيام بدورهما الثقافى والتنويرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم.

وقال الحصرى، قصر ثقافة السنبلاوين، يعد من اقدم قصور الثقافة فى مصر، الأمر الذى يتطلب سرعة اعادة النظر فيه وباقى قصور الثقافة التى تمثل منارة الفكر والثقافة فى الريف المصرى.

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وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الثقافة هدفها الأساسي ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع الفكري والفني، مشيرا إلى أنها تمثل القوة الناعمة الحقيقة لمصر.

وطالب بأهمية أن يكون هناك مجموعة وزارية على غرار المجموعة الاقتصادية وهذه المجموعة لبناء الإنسان، موضحا أنه يتم الحوار في هذه المجموعة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة والثقافة والشباب والرياضة لبناء الإنسان.

وأكد أبو العلا، أن المهرجان تقوم بدور كبير في الترويج للسياحة، مستشهدا بمهرجان أسوان للمرأة، ومهرجان الأقصر لأفريقيا، قائلا: علينا الإكثار من هذه المهرجانات لدعم السياحة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون لوزارة الثقافة دور في "اصطياد" المواهب والمبدعين في كل النشاطات من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتنميتها وتعظيم دورها.

وفي ذات السياق، طالب أيمن أبو العلا، بضرورة قيام وزارة الداخلية بمراجعة الأكواد فيما يتعلق بموافقة الدفاع المدني لإنشاء قصور الثقافة، لافتا إلى أن قصر ثقافة السادس من أكتوبر مشكلته إن كانت في التمويل سيتم حلها من خلال البرلمان بزيادة الموازنة، ولكن الإشكالية في موافقة الدفاع المدني.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن هناك دوراً كبيراً لوزارة الثقافة في محاربة الإرهاب، مشيرةً إلي أن دور وزارة الداخلية محاربة الإرهابيين، أما وزارة الثقافة فيقع علي عاتقها مسؤولية محاربة الإرهاب.

و أضافت "السعيد" أن الموظفين في قصور الثقافة طاردين للراغبين في التردد على قصر الثقافة، مطالبة بدعم للسينما و المسرح ، قائلة : أننا لا نرى عروضاً بحجم "أهلا يا بكوات" أو " الملك هو الملك".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الثقافة هي خط الدفاع الأول لمصر ضد الإرهاب و التطرف، مناشدة وزارة الثقافة بوضع قصور للثقافة في محافظات مصر.

من ناحيتها قالت وزيرة الثقافة د. ايناس عبد الدايم أن هناك نظرة تشاؤمية تجاه وضع قصور الثقافة جاء ذلك تعليقا منها على انتقادات النواب لعدم وجود قصور ثقافة في دوائرهم

وقالت وزيرة الثقافة " نقوم بمجهود غير عادي في ظل وجود قصور آيلة للسقوط و لا يمكن لأي مسئول أن يفتح مكان مغلق بدون قرار من الحماية المدنية و اضافت " درسنا الامر مع وزارتي التخطيط و المالية لزيادة الموازنات بما يحقق الهدف من تطوير المراكز الثقافية و اضافت " لا يمكن بدء أي مشروع بدون موافقة وزارة التخطيط "

وعقب ذلك أحال المستشار حنفي الجبالي بيان وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم للجان المعنية لدراسته و اعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان جاء ذلك بعد أن القت الوزيرة بيان الموقف التنففيذي من أداء الوزارة