جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانًا إعلاميًا اليوم، بخصوص انتهاء عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 118 بتاريخ 18/11/2020 لمعاينة الحالة الفنية للعقارين أرقام (5-7 ، 3أ) بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.





حيث أكدت الهيئة فى بيانها، أن اللجنة التى تم تشكيلها من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء عاينت العقارين على الطبيعة بعد الانتهاء من مرور ماكينة الحفر العميق من حفر الجزء النفقى بين محطتى صفاء حجازى والكيت كات، ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وتبين لها ثبوت حالة العقارين وعدم تأثرهم بمرور الماكينة. وأوصت اللجنة، بعودة سكان العقارين إلى منازلهم والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن تنفيذ قرار التنكيس الصادر من الحى للعقار رقم 5 - 7 عام 1995 والتأكيد على استمرار مراقبة ورصد حركة العمارتين فى الثلاث اتجاهات وذلك للإطمئنان على ثبات العمارتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة المشكلة لمعاينة حالة عقارى الزمالك تقرر عودة السكان إلى منازلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.