وزير الطيران وممثلى الشركات الروسية يبحثون خلق مجال جوى مرن

جدة - نرمين السيد - التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، عددا من ممثلى الشركات الروسية المعنية بمجال الملاحة الجوية لمتابعة تنفيذ العقد المبرم بين وزارة الطيران المدنى والجانب الروسى لتطوير المجال الجوى المصرى.





حضر الاجتماع وفقا لبيان صحفى لوزارة الطيران، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة والجهات المعنية، وخلال الاجتماع بحث الجانبان مراحل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وآليات التعاون بين الجهات لخلق مجال جوى مرن وجاذباً للحركة الدولية والإقليمية وأكثر أماناً وفاعلية. يأتى هذا فى إطار استيراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو العمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث فى مجالات قطاع الطيران المدنى لمواكبة التقدم المتنامى والسريع فى حركة المجال الجوى من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات العالمية الحديثة.

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