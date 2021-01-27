البابا تواضروس يبحث مع وفد بنك مصر التحول الرقمى والشمول المالى

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدًا من بنك مصر، لبحث مشروع التحول الرقمى والشمول المالى.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - فى تصريح له - إن الوفد ضم السيد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والسيد إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والمناطق والمدفوعات الالكترونية ببنك مصر، والسيدة هبة عزيز نائب أول مدير عام إدارة التحالفات الاستراتيجية ببنك مصر. حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور هانى كميل مدير الديوان البابوى، والسيدة بربارة سليمان مدير مكتب قداسة البابا للعلاقات والمشروعات.

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