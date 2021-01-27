دبلوماسيون: لا نتوقع حدوث حرب بين السودان وإثيوبيا.. والحوار الثنائى الحل

جدة - نرمين السيد - يعود تاريخ الصراع بين البلدين إلى عام 1902 حيث تم إبرام اتفاقية تنص على اقتطاع إقليم بنى شنقول من السودان لصالح إثيوبيا، مقابل عدم إنشاء أى سدود على نهر النيل، والذى خالفته أديس أبابا، بإقامتها سد النهضة، ثم عاد التوتر فى شهر مارس 2020، حين شهدت منطقة الفشقة مواجهات بين ملشيات إثيوبية والجيش السودانى، وعادت السودان واتهمت إثيوبيا بتعبئة وحشد قواتها العسكرية.

حاور دوت الخليج عددا من الدبلوماسيين لمعرفة رؤيتهم للمشهد الحالى فى الصراع القائم بين إثيوبيا والسودان وهل بالفعل سيكون هناك حرب بينهما؟!

فى البداية قال السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، إن الوضع الحالى مؤسف للغاية فالسودان لا يتحمل مزيد من الضغوط بعد المرحلة الانتقالية، فهناك أوضاع اقتصادية صعبة ومساعٍ حثيثة لاستعادة الأمن والسلم خصوصا بعد بذل جهد كبير حتى تم التوصل إلى اتفاق السلام بجوبا، وأيضا هناك عدة مشاكل تواجه السودان مثل الملء الأول لسد النهضة، وأيضا جائحة كورونا، كما أن عبور 65 لاجئ إثيوبى إلى إقليم تيجراى حمل أعباءً إضافية.

ويرى الحفنى، أن الحل يكمن فى الحوار، وبالرغم من وجود اتفاقيات منذ عام 1902 لكن إثيوبيا تفرض الأمر الواقع على الرغم من رغبة السودان فى الحوار، متابعا: إثيوبيا تعلن عدم التزامها بالاتفاقيات وتجاهلها، وطلب إثيوبيا من السودان بسحب قوتها طلب غير مفهوم، ولا يوجد حل لهذا النزاع سوى الحوار الثنائى بين الدولتين فقط دون دخول أطراف أخرى.

ويرى السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا النزاع يأتى بسبب أن إفريقيا مازالت حدودها مرنة، وهناك أزمات بعد الاستعمار لأن بعض الدول أصبحت لا تعترف بالاتفاقيات التى تمت فى أثناء الاستعمار.

وأضاف بيومى، أن إثيوبيا دولة متمردة تحاول إثارة مشاكل خارجية لتغطية مشاكلها الداخلية، موضحا أنه لا يتوقع حدوث حرب بين الدولتين لأن كلاهما لديهما المزيد من المشاكل وبشكل خاص مشاكل اقتصادية، لذلك فإن قرار الحرب سيكون مغامرة كبيرة لمن يتخذه.

وقال السفير إبراهيم الشومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتصور أن إثيوبيا لن تتجه إلى ملء السد الثانى إلا بعد تسوية النزاعات والاتفاقيات، لأن هذا القرار يعقبه العديد من المشاكل، وستواجه العديد من الأزمات، موضحا أن وجود قوات عسكرية إثيوبية فى السودان أمر مرفوض كليا، ويخالف الاتفاقيات الدولية.