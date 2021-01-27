مستشار رئيس الجمهورية: اللقاحات المتاحة لا تحمى من الإصابة بكورونا بنسبة 100٪

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أن وضعنا الحالى أفضل، فيما يخص نسب الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن عملية التطعيمات باللقاحات المتاحة لا تحمى من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100٪، ولكن تقلل احتمالية الخطر، وظهور مضاعفات شديدة.
وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية " دى إم سى"، مع الإعلامية دينا عصمت، إن انخفاض عدد المصابين ساعدنا في تجاوز تبعات الموجة الثانية.
وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قد صرح فى وقت سابق، إن تنوع مصادر اللقاحات الهدف منه الحصول على أكبر كمية ممكنة، مضيفًا أن كل اللقاحات المتاحة تؤدى نفس الغرض بلا استثناء.
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