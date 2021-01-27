نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تواصل حملاتها لتحقيق الانضباط بالشارع والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمراراً لسلسة الحملات اليومية التي تشهدها محافظة الجيزة، على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، لإزالة كافة مظاهر الإهمال والإرتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة الأنضباط للشارع والإستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات ولعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من أنتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات للتصدي للمخالفين وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية تنفيذآ للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

- وقد قام حي الدقي بغلق عدد " ٢" سنتر تعليمي بشارعي التحرير والدقي ورفع ١٥٤ حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .

كما قام بتنفيذ حملة نظافة وتجريد ورفع الأتربه والمخلفات شملت شوارع " الانصاري وشارع السودان والتحرير والكشافة وشارع المدارس وذلك في إطار الاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام

- وفي حي العجوزة تم إزالة أعلان مخالف بدون ترخيص امام مطلع كوبرى ١٥ مايو وذلك في إطار الحملات التي ينفذها الحي للتصدي لكافة أوجه المخالفات .

- أما في حي الهرم فتم تنفيذ أزاله لفيلا ناصيه شارع المنصوريه مع شارع سفنكس هرم .

كما تم متابعه اعمال النظافه ورفع المخلفات من امام وخلف مساكن الشباب إلي جانب رفع المخلفات من سلالم الدائري وشارع مسجد المدينه المنورة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل .

- وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي ٤١٥ طن من مخلفات القمامة اليومية على مستوي المدينة وشملت أيضآ قري البراجيل وبرطس والكوم الاحمر وبشتيل .

- وكذلك كما قام مركز ومدينة البدرشين برفع حوالي ٢٢٥ طن من مخلفات القمامة شملت حملات النظافة قري أبو رجوان والمرازيق بمنطقة مساكن كفر زهران قرية مزغونه خلف سوق الاثنين

ومقلب الثانويه ونقطة المطحن

وتجريد وتمهيد طريق مصر أسيوط السريع بقريه مزغونه ، كما تم تجريد طريق مصر اسيوط من اول الشوبك حتي الطريق القديم .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق ذات الكوم وأبو غالب حرصآ علي سلامة وآمن المواطنين، كما أنه جاري استكمال أعمال توسعه طريق وردان كفر أبو الحديد ومتابعة أعمال تبطين ترعه فهمى وكفر حكيم ورفع ناتج تطهير ترعه بنى سلامه بواقع 100 طن وفي إطار تجميل وتطوير مداخل القري الانتهاء من عمل مسله مدخل الشون بقرية أبو غالب .