ملفات شائكة على طاولة نقاش دوت الخليج مع قامات حقوق الإنسان بالنواب.. رضوان وأبو العلا وعزيز في ندوة موسعة السبت

يستضيف موقع دوت الخليج هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ندوة حوارية موسعة، وذلك يوم السبت المقبل، حيث يحل رئيس ووكيلي أحد أهم لجان مجلس النواب في الوقت الحالي على الإطلاق، لارتباط اختصاصهم الأصيل بمجموعة من الملفات الشائكة وثيقة الصلة بتحديات كبرى تواجه البلاد في لحظة تاريخية دقيقة.
وتأتي تلك الندوة كأول حوار مع ٣ من القامات البرلمانية المؤثرة في مجريات العمل النيابي عقب انتهاء قوام اللجان النوعية بمجلس النواب، والتي أسفرت عن اختيار لفيف من النواب اللذين يمثلون زخيرة العمل البرلماني النموذجي.
ملفات شائكة
ويعتزم موقع دوت الخليج وفريق التحرير برئاسة عمرو الديب، فتح مجموعة من الملفات شديدة السخونة على الصعيدين الخارجي والداخلي، حول آهر مستجدات حقوق الإنسان في مصر، والسر وراء الهجمات الخارجية الشرسة، والكيفية السليمة التي يتم بها الرد على التشويه الممنهج والافتراء المتعمد المفتعل ضد الدولة المصرية خلال سياق حافل بالتحديات.
كما سيكون مطروحا على طاولة النقاش مع النواب، طارق رضوان رئيس اللجنة، والوكلاء أيمن أبو العلا ومحمد عبدالعزيز، كل مايتعلق بالمتغيرات في المناخ الدولي وتأثير ذلك على وضع مصر وماسوف تتعرض له من ضغوط ومتطلبات التعامل الأمثل مع ذلك، من واقع رصيد هائل من الخبرات للقامات البرلمانية الثلاث.
كما تشتمل الندوة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأدوار الجهات والهيئات المنوط بها التنسيق وبذل الجهد من أجل معاونة اللجنة على تأدية أدوارها ف الارتقاء بحقوق الإنسان، والترسيخ لمدى شمول المصطلح ليشمل كافة الحقوق المتعلقة باحتياجات الإنسان وليس المتاجرة ببعض الكليشيهات السياسية المفضوحة.
طارق رضوان
ويأتي رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، كأحد أمهر نواب البرلمانات المتعاقبة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠، في عمل دؤوب وطني متواصل من واقع خبراته العريضة والمتراكمة في ميادين السياسة والأحزاب والبرلمان، حيث شغل القيادي في حزب الأغلبية مستقبل وطن، منصب رئيس لجان الشؤون الخارجية والإفريقية، قبل أن يصبح رئيسا للجنة حقوق الإنسان في مطلع العمل النيابي بالمجلس الجديد الذي يرأسه المستشار حنفي جبالي.
ويعد رضوان شخصية برلمانية من طراز رفيع وواجهة نيابية مشرفة، حيث يملك أكبر قدر من الردود والتحليلات والانطباعات التى تغلفها الاحترافية والدبلوماسية فى الردود واللياقة والكياسة فى التعامل مع المحاور النقاشية الشائكة.
أيمن أبو العلا
كما ببرز الدكتور أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ككادر برلماني يحوز على احترام وتقدير كافة التيارات والتكتلات السياسية والحزبية ومختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد التي تعتز بأبو العلا كقامة طبية ونيابية لديه قدر هائل من الإلمام بمجموعة من أعقد القضايا والملفات النوعية داخل أروقة المؤسسة التشريعية الأعرق في المنطقة.
وتمتاز مداخلات أيمن أبو العلا وحضوره النيابي بالحرص على إيجاد أكبر قدر من الحلول الجذرية للمشكلات والأزمات المختلفة، وعدم الاكتفاء بالتناول السريع أو المرور العابر على التحديات وإنما إيجاد الرؤى والأطروحات المناسبة والحلول الحاسمة.
محمد عبدالعزيز
أما الوكيل محمد عبدالعزيز، الوجه البرلماني الشاب، والعضو المؤثر في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صاحب المسيرة النضالية والسياسية الرائعة، حيث شملت، عضويته بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشغله منصب رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، كما سبق له عضوية لجنة الخمسين لصياغة الدستور المصري، والمقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين.
واحتفظ عبدالعزيز بأداء برلماني راقي ومداخلات محسوبة في مساجلة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين داخل أروقة مجلس النواب، معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصري.
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