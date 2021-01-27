ملفات شائكة على طاولة نقاش دوت الخليج مع قامات حقوق الإنسان بالنواب.. رضوان وأبو العلا وعزيز في ندوة موسعة السبت

يستضيف موقع دوت الخليج هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ندوة حوارية موسعة، وذلك يوم السبت المقبل، حيث يحل رئيس ووكيلي أحد أهم لجان مجلس النواب في الوقت الحالي على الإطلاق، لارتباط اختصاصهم الأصيل بمجموعة من الملفات الشائكة وثيقة الصلة بتحديات كبرى تواجه البلاد في لحظة تاريخية دقيقة.

وتأتي تلك الندوة كأول حوار مع ٣ من القامات البرلمانية المؤثرة في مجريات العمل النيابي عقب انتهاء قوام اللجان النوعية بمجلس النواب، والتي أسفرت عن اختيار لفيف من النواب اللذين يمثلون زخيرة العمل البرلماني النموذجي.

ملفات شائكة

ويعتزم موقع دوت الخليج وفريق التحرير برئاسة عمرو الديب، فتح مجموعة من الملفات شديدة السخونة على الصعيدين الخارجي والداخلي، حول آهر مستجدات حقوق الإنسان في مصر، والسر وراء الهجمات الخارجية الشرسة، والكيفية السليمة التي يتم بها الرد على التشويه الممنهج والافتراء المتعمد المفتعل ضد الدولة المصرية خلال سياق حافل بالتحديات.

كما سيكون مطروحا على طاولة النقاش مع النواب، طارق رضوان رئيس اللجنة، والوكلاء أيمن أبو العلا ومحمد عبدالعزيز، كل مايتعلق بالمتغيرات في المناخ الدولي وتأثير ذلك على وضع مصر وماسوف تتعرض له من ضغوط ومتطلبات التعامل الأمثل مع ذلك، من واقع رصيد هائل من الخبرات للقامات البرلمانية الثلاث.

كما تشتمل الندوة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأدوار الجهات والهيئات المنوط بها التنسيق وبذل الجهد من أجل معاونة اللجنة على تأدية أدوارها ف الارتقاء بحقوق الإنسان، والترسيخ لمدى شمول المصطلح ليشمل كافة الحقوق المتعلقة باحتياجات الإنسان وليس المتاجرة ببعض الكليشيهات السياسية المفضوحة.