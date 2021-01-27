إخلاء سبيل حنين حسام ومودة الأدهم فتيات التيك توك

حنين حسام ومودة الادهم- ارشيفية
أعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، قراراها بإخلاء سبيل المتهمة حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك"، وكذلك مودة الأدهم في قضية اتهماها بالاتجار بالبشر، وذلك بكفالة 5 آلاف جنيه، ورفض استئناف النيابة.
الإتجار بالبشر
وأحالت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية؛ استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهما، إلى الدائرة 32 جنايات المنعقدة بمحكمة عابدين.
وكانت نيابة شرق القاهرة، استدعت حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي التيك توك من محبسهما وتم مواجهتهما بتهمة الاتجار بالبشر، حيث حرضتا من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع ظهور فيديوهات حنين حسام ومودة الأدهم حينها، لثور ولن تهدأ إلا بعد ظهور الثنائي خلف القضبان لمعاقبتهم كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يكرر ما بدر منهم.
حنين حسام ومودة الادهم
كان قد، أعلن قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس كلًا من حنين حسام ومودة الأدهم، فتايات تطبيق "تك توك" في اتهامهما بالإتجار في البشر يوم 14 يناير الماضي، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهن، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيق.
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