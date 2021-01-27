مدرب رايو فاليكانو لتحيا مصر: برشلونة يمر بفترة سيئة.. وقادرون على إيقاف رفاق ميسي

أوقعت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أجريت يوم الجمعة الماضي، فريق برشلونة الإسباني في طريق فريق رايو فاليكانو الذي تمكّن من الوصول إلى دور الـ 16 في بطولة كأس ملك إسبانيا، رفقة مدربه الحالي إندوني إيراولا، بعد عبور فريق إلتشي بهدفين دون رد، فيما وصل برشلونة إلى هذا الدور بعد الفوز على كورنيلا بهدف نظيف.

ويصطدم فريق رايو فاليكانو برشلونة مساء اليوم، وذلك تمام العاشرة ببطولة كأس إسبانيا.

وموقع دوت الخليج تواصل مع خالد غنيم مدرب الشباب بفريق رايو فاليكانو من أجل معرفة آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة البرسا اليوم.

كان دور الـ 32 من البطولة شهد مفاجآت عدة، أبرزها خروج فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بعدما تم إقصاء الأول على يد «ألكويانو»، بينما خرج الثاني أمام «كورنيلا».

وقال خالد غنيم لتحيا مصر:" الفريق استعد للمباراة بشكل جيدا، ويعلم بحجم المنافسة (برشلونة) ، وخاصة أن البرسا نادي كبيرة لنادي يعشقه معظم لاعبو فريقنا.

وأضاف مدرب رايو فاليكانو :" الفريق يمتلك تاريخ كبير بين الاندية الإسبانية، ومعروف أنه قادر يؤدي على تقديم اداء جيد في مبارياته مع الفرق الكبيرة مثل ريال وبرشلونة وفالنسيا.

وتابع:" اللاعبين لديهم حافز كبير لاثبات انفسهم بشكل كبير،. نعم برشلونة فريق كبير ولكن، يمر بظروف خاصة وحالة سيئة، بسبب خروجه من السوبر، بجانب إصابة ميسي ومشاكل الادارة المادية، لذلك سيحاول اللاعبين اثبات نفسهم وتحقيق اداء جيد.

وواصل :" رايو فاليكانو سيدخل مواجهة اليوم أمام البرسا معتمداً على الدفاع الجيد مع استغلال الاخطاء.

واستكمل :" الفريق قادر على الفوز وتحقيق مفاجأة رغم ان برشلونة هو المرشح الاول للفوز بالكأس، ومن سيكون جاهز تكتيكا وفنيا ولديه الرغبة في الفوز اكثر هو من سيفوز بمباراة اليوم.

وعن سؤاله عن خطة أندوني إيراولا المدير الفني لرايو فاليكانو، أجاب؟ :" يعتمد على أسلوب وتكتيك اتليتكو بلباو من ناحية الصخرة الدفاعية والتقفيل الجيد في الدفاع ولا يخلق مساحات للفريق المنافس

وأكد غنيم على أن، بالرغم من صعوبة إيقاف هجمات البرسا من الأساس، ولكن سيكون الشغل الشاغل هو العمل على غلق الثغرات الدفاعية بشكل قوي وهو افضل حل لمواجهة البرسا.

وإختتم :" أن الحل الوحيد أمام البرسا هو ابعادهم عن منطق العمق ولكن الهجوم البرسا قد يعمل على العرضيات ولكن الفرصة الوحيد لفريقنا هي محاولة ضغط رفاق ميسي ومنعهم من الاستحواذ.