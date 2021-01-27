محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة مصر والدنمارك

منتخب مصر لكرة اليد.أرشيفية

مرت عشرون دقيقة من عمر مباراة مصر والدنمارك والنتيجة التعادل بين الفريقين 9-9. انطلقت أحداث المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري لكرة اليد والمنتخب الدنماركي في إطار مواجهات دور ال8 من كأس العالم لليد علي صالة إستاد القاهرة الدولي. يدخل المنتخب المصري المباراة بقائمة مكونة من: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار– يحيى خالد – أحمد الأحمر - علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – محمد سند – أحمد مؤمن – محمد ممدوح هاشم - عمر الوكيل – أحمد مؤمن – سيف الدرع – إبراهيم المصري – وسام نوار. ويدخل المنتخب الدنماركي المباراة بقائمة مكونة من: مايكل هانسن- مورتن أولسن- لاسي أندرسون- نيكولاج أوريس- جاكوب هولم-ماسيس- سيمون هالاد - نيكولاس لاندن- كيفين مولر- ماجنوس لاندن - إيميل جاكوبسون- أندريس - ماجنوس سوجستراب – لاسي – هنريك - ميدس مينش.

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