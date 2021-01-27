مصطفى سالم لوزيرة البيئة: صٌدمت عندما وجدتكم تحصلون على قروض بفوائد ولا تستفادوا من المنح المجانية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أثناء كلمتة بالجلسة المنعقدة، اليوم، بحضور وزيرة البيئة أنة صُدم عند قراءة الأرقام الخاصة بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، بالحسابات الختامية الماضية، قائلًا: نجد أنهم قد حصلوا علي قروض قيمتها 132 مليون يورو، في الوقت الذي وجد أن هناك منح غير مستغلة وغير مستفاد منها، وضرب مثلًا بعدة منح، منها منحة سويسرية بمبلغ 10 مليون يورو، تنتهي في 2021، واستخدمت بنسبة 5٪ فقط ومنحة ألمانية بمبلغ 15 مليون يورو، تنتهي في 2021، أيضا واستخدمت بنسبة 9٪ فقط ومنحة ثالثة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو تنتهي في 2021، استخدمت بنسبة 37٪ فقط ، ورابعة من البنك الدولي بمبلغ 8 مليون دولار، انتهت فعلاعام 2020 واستخدمت بنسبة 42 ٪ فقط وخامسة من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 مليون يورو تنتهي عام 2022 استخدمت بنسبة 55٪ فقط.

مصطفى سالم يطالب الوزيرة بموافاة المجلس بتقرير عن المنح

وطالب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، الوزيرة بموافاة المجلس بتقرير تفصيلي عن المنح، الخاصة بالوزارة وجهاز شئون البيئة ومدي الاستفادة، منها لان ذلك ضد ما تنادى بة الدولة من ترشيد الإنفاق، والاستفادة القصوى من إدارة الأموال فكيف نحصل على قروض بفوائد في الوقت الذي لا نستفيد من المنح المجانية.

النائب مصطفى سالم يسأل وزيرة البيئة

ووجه مصطفى سالم، حديثه للوزيرة، قائلًا:" لماذا تحاكمون المواطن عندما يخالف البيئة، وتتركون الوزارات عندما ترتكب ذات المخالفات، وضرب سالم مثلا بقيام الوحدة المحلية بطهطا باستخدام مقالب قمامة عمومية مجاورة للكتل السكنية بالمدينة والقري دون تنفيذ الوزارة لاي لمقالب صحية بطهطا.

وأشار عضو مجلس النواب، مصطفى سالم، أن الدولة تحاول ضبط وتنظيم الشوارع من الباعة الجائلين فلماذا لا تقوم الوزارة بإنشاء اسواق حضرية لتوفير فرص عمل بديلة للباعة الجائلين وقد تقدمت شخصيا بطلب بذلك للوزارة منذ عدة سنوات لتنفيذ سوق حضري بمدينة طهطا وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن ، واضاف سالم ما هو دور الوزارة نحو تغطية المصارف الملوثة للبيئة والمساهمة في تطوير العشوائيات بجانب دور صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

وأختتم سالم كلمتة بالسؤال عن تكرار الاختصاصات والأهداف والدور بين الوزارة وجهاز شئون البيئة المختص بكل حاجة.