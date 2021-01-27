مدير التأمين الصحي الشامل يتفقد الوحدة الصحية بإحدى قرى الأقصر بعد رفع كفائتها

قام حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المسؤولة عن ادارة نظام التأمين الصحي الجديد، بجولة تفقدية اليوم للوحدة الصحية بقرية الحبيل بمركز الأقصر ، بعد رفع كفاءتها وتطويرها تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر قريبا.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، أعمال التطوير التي شهدتها الوحدة الصحية ، بقرية الحبيل ، إحدى القرى الفقيرة بالأقصر، بما يمكن تقديم حزمة الخدمات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الجديد ، حيث تفقد عيادات طب الأسرة ومختلف التخصصات بالوحدة، ووحدة تسجيل المواطنين بالمنظومة ، والتي ستعمل بشكل مميكن لربط نظام التأمين الصحي الشامل رقميا.

ونظرا وأن الهدف الأساسي من النظام تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطنين ، تابع المدير التنفيذي للهيئة عملية تسجيل أهل القرية في نظام التأمين الجديدة ، حيث وصل عدد الذين تم تسجيلهم في النظام حتى الآن بالقرية نحو 5 الآف ملف أسري ، تم فتح ملفات رعاية صحية بالنظام ، ومن المستهدف أن تقدم الوحدة الصحية خدماتها الطبية لنحو 25 ألف مواطن.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة للمنتفعين ، وعددها 2300 خدمة طبية ، سيتم تقديمها في محافظة الأقصر من خلال 59 مركزا ووحدة صحية ، بالإضافة إلى 7 مستشفيات ، حيث سيقدمون الخدمات الطبية وفقا لأعلى معايير الجودة الصحية التي تعتمدها الهيئة .

وأشار إلى أن عملية التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية في القرى والمراكز الطبية ،كما نتابع في الأقصر ومن قبلها في بورسعيد ، تعكس فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل ، القائمة على توفير رعاية صحية كاملة لجميع المواطنين دون تفرقة ، كما أنها لا تضع سقفًا للإنفاق على تقديم العلاج والخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى وتتيح علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر إحتياجا.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هناك إهتمام ودعم مستمر من القيادة السياسية للنظام لتوفير رعاية صحية كاملة تحقق رضاء المنتفعين منها، مشيرا إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة لكل الخطوات التنفيذية للنظام من قبل مجلس الوزراء ، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل ، ووزيرة الصحة ، وذلك بهدف سرعة تطبيق المشروع في محافظات المرحلة الأولى وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء.