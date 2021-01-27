الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب وسط الزمالك الأسبق

نجح مسئولي الاسماعيلي في ضم لاعب وسط سيرامكا كليوباترا في إطار دعم الفريق الأول للدروايش للخروج من سلسلة النتائج السلبية للفريق. ووافق مسئولي سيراميكا كليوباترا علي إعارة محمد حسن لاعب وسط الفريق للدروايش لنهاية الموسم علي سبيل الإعارة، دون تقاضي مقابل مادي في إطار تقديم الدعم للنادي الإسماعيلي. ومن المقرر إنتظام لاعب وسط الزمالك السابق محمد حسن في صفوف الدروايش خلال الايام الساعات القادمة. يأتي هذا بعد الجهود المبذولة من أبناء الدروايش لإستعادة النادي مكانته مرة أخري كقطب ثالث للكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك. الإسماعيلي يرغب في إستعارة اثنين من لاعبي الأهلي.. من هما ؟ الجدير بالذكر ان مجلس إدارة الاسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان قد قرر تعيين أسامة خليل كمدير رياضي للنادي في أول خطوات الإصلاح الكروي للفريق. وكان الأسماعيلي قد طلب تدعيم صفوفة من الأهلي والزمالك، علي سبيل المثال مروان محسن ورأمي ربيعة من النادي الأهلي. وخرجت تقارير إعلامية أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد وجه رسالة لنجم الاسماعيلي السابق علي أبو جريشة أن أي لاعب تقنعه إدارة الدروايش بالإنضمام للفريق سيوافق عليه الأهلي. وأكد العميد احمد مهدي مدير الكرة بطلائع الجيش إنضمام حسين السيد ومصطفي الزناري لصفوف الدروايش، حسين السيد يشغل مركز الظهير الأيسر للفريق في إطار دعم الإسماعيلي لخطوط الفريق. تعادل الإسماعيلي في المباراة الماضيه أمام غزل المحلة بهدفيين لكل فريق، أحتل بهذا التعادل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط.

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