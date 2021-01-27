مستشار الرئيس للصحة: "لقاح فيروس كورونا لن يقي من الإصابة بالعدوى"

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن لقاح فيروس كورونا لن يمنع الإصابة بالفيروس، ولكنه يقلل من أعراضها الحادة.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأربعاء، أن اللقاح لا يمثل هاجس لأن جميع الفيروسات التنفسية ومنها كورونا تتبع أسلوب التحور، مضيفًا أن اللقاحات لا تمنع الإصابات كلية لكنها تعطي نوعًا من الحماية تقلل من شدة الإصابة والعدوى والانتشار.

طريقة الوقاية من فيروس كورونا

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن الوقاية من فيروس كورونا المتمثلة في ارتداء الكمامة والإبتعاد عن التزاحم، والحرص على غسل اليدين بصفة مستمرة هي الأسلوب الأول والأخير في التعامل مع الفيروس.

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن العالم لايزال يشهد وضعًا مخيفًا بسبب تصاعد وفيات وإصابات كورونا، محذرًا المواطنين من التراخي في التعامل مع الفيروس.

الوضع الوبائي في مصر

بدأ منحى إصابات فيروس كورونا يتجه إلى الإنخفاض بشكل ملحوظ، وهو ما أكده العديد من المعنين بالشأن الوبائي، وذلك بعدما أغلقت المدارس للمرة الثانية بسبب تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أنه من الناحية العلمية نستطيع القول أننا تجاوزنا ذروة الموجة الثانية نظرًا لانكسار منحنى أعداد الإصابات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتدابير وعدم التكاسل عنها باعتبار أننا نشهد انخفاض في أعداد الإصابات.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا انتشر خلال ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان بالصين، ومن هنا جاب الفيروس أنحاء العالم في فترة قصيرة جدًا لتنقلب الحياه رأسًا على عقب في الدول أجمع، لتنغلق جميعها على مواطنيها وانهار الاقتصاد العالمي، وتغيرت أشكال الحياه الطبيعية.