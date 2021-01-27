بخطاب رسمي.. الأهلي يفتح النار علي اتحاد الكرة

أرسل النادي الأهلي خطاب رسمي، اليوم، الاربعاء، لإتحاد الكرة المصري يطالب فيه بالتحقيق في 3 بنود اساسية من شأنها أن تساهم في رد حقوق النادي الأهلي من الأخطاء التحكيمية.

1- اختيار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء، وألغى هدفًا صحيحًا للأهلي، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة سابقة للفريقين في كأس مصر، ووقعت منه أخطاء واضحة بحق الأهلي، واعترف بها واعتذر عنها في وسائل الإعلام.

2- تكرار الأخطاء القانونية من السادة الحكام التي أهدرت حقوقًا مشروعة لفريق الأهلي، وتسببت في خسارته 6 نقاط في 9 مباريات.

3- عدم تفعيل دور حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في المباريات التي يكون الأهلي طرفًا فيها، بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين.

يأتي خطاب الأهلي بعد الأخطاء التحكمية التي وقعت في مباراة بيراميدز ضمن أحداث الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز، المباراة التي أنتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي أقيمت أحداثها مساء أمس الثلاثاء لاسيما بعد أن تقدم النادي بخطاب لإتحاد الكرة بتاريخ 16 يناير لتدراك الأخطاء التحكيمية في نوع من الهدوء لكن إستمرارية الأخطاء تقف عائق أمام الأهلي في ظل حرص إدارة النادي بالحفاظ علي حقوق القلعة الحمراء .





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ويبرر الأهلي موقفه بشهادة خبراء التحكيم في أحقية الأهلي بالحصول علي ركلة جزاء صحيحة للاعب محمد شريف، بالإضافة لعدم إحتساب هدف صحيح" حسب وجهة النظر" لمهاجم الفريق والتر بواليا، تلك الأخطاء التي أثرت بشكل مباشر علي نتيجة المباراة وبالتالي فقدان الفريق الأحمر لنقطتين في الصراع القائم بين المارد الأحمر والفارس الأبيض.

بالإضافة لإلغاء هدف صحيح لأيمن أشرف في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في المباراة التي أنتهت نتيجتها بالتعادل السلبي أيضا وفقدان الفريق نقطتين في الصراع علي صدارة الترتيب، بالإضافة لعدم إحتساب 3 ركلات جزاء في مباريات البنك الأهلي، وادي دجلة، المقاولون العرب، وكذلم العديد من الأخطاء التحكيمية التي أثرت علي ترتيب الفريق في الدوري وعدم تحقيق مبدا تكافؤ الفرص.

وينتظر الأهلي رد رسمي وواضح من اتحاد الكرة المصري في الفترة القادمة علي تلك التساؤلات الثلاثة والتي من شأنها أن توضح الأمور وتحفظ حقوق النادي الأحمر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفرق الموجودة في الدوري الممتاز.