مدير التأمين الصحى: تقديم 2.300 خدمة طبية لأهالى الأقصر

جدة - نرمين السيد - زار حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، المسؤولة عن إدارة نظام التأمين الصحى الجديد، الوحدة الصحية بقرية الحبيل بمركز الأقصر، بعد رفع كفاءتها وتطويرها تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر قريبا.





وتابع المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وفقا لبيان صحفى، أعمال التطوير التى شهدتها الوحدة الصحية، بقرية الحبيل، إحدى القرى الفقيرة بالأقصر، بما يمكن تقديم حزمة الخدمات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديد، حيث تفقد عيادات طب الأسرة ومختلف التخصصات بالوحدة، ووحدة تسجيل المواطنين بالمنظومة، والتى ستعمل بشكل مميكن لربط نظام التأمين الصحى الشامل رقميا.

كما تابع المدير التنفيذى للهيئة عملية تسجيل أهل القرية فى نظام التأمين الجديدة، حيث وصل عدد الذين تم تسجيلهم فى النظام حتى الآن بالقرية نحو 5 الآف ملف أسرى، تم فتح ملفات رعاية صحية بالنظام، ومن المستهدف أن تقدم الوحدة الصحية خدماتها الطبية لنحو 25 ألف مواطن.

وأكد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن حزمة الخدمات الطبية التى توفرها الهيئة للمنتفعين، وعددها 2.300 خدمة طبية، سيتم تقديمها فى محافظة الأقصر من خلال 59 مركزا ووحدة صحية، بالإضافة إلى 7 مستشفيات، حيث سيقدمون الخدمات الطبية وفقا لأعلى معايير الجودة الصحية التى تعتمدها الهيئة.

وأشار إلى أن عملية التطوير التى تشهدها الوحدات الصحية فى القرى والمراكز الطبية، كما نتابع فى الأقصر ومن قبلها فى بورسعيد، تعكس فلسفة نظام التأمين الصحى الشامل، القائمة على توفير رعاية صحية كاملة لجميع المواطنين دون تفرقة، كما أنها لا تضع سقفًا للإنفاق على تقديم العلاج والخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى وتتيح علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.

وأكد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك اهتمام ودعم مستمر من القيادة السياسية للنظام لتوفير رعاية صحية كاملة تحقق رضاء المنتفعين منها، مشيرا إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة لكل الخطوات التنفيذية للنظام من قبل مجلس الوزراء، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، ووزيرة الصحة، وذلك بهدف سرعة تطبيق المشروع فى محافظات المرحلة الأولى وهى: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء.