عاجل.. السيسى يوجه باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، والسيد أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء أعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضى 2020، بما فى ذلك الموقف المالى للصندوق، والمزايا والخدمات التى يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية فى هذا الشأن، إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ووجه الرئيس باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته. وفى هذا السياق، وجه بقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.

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