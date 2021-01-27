غدا.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: "عبد القادر بحرى، مساكن مبارك 4، مجمع الصناعات البلاستيكية، مجمع الغزل والنسيج"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
وأشارت الشركة إلى أن قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال صيانة طارئة لخط المياه قطر 1000 مم المغذى لمجمع البتروكيماويات.
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
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