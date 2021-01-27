مصر تعزى الكاميرون فى ضحايا حادث التصادم المرورى المروع

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية الكاميرون الشقيقة فى ضحايا حادث التصادم المرورى المروع الذى وقع اليوم بالقرب من بلدة دشانج غرب الكاميرون، مما أسفر عن وفاة أكثر من 50 شخصاً وإصابة العشرات.





وأكدت مصر حكومةً وشعباً، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، وقوفها جنباً إلى جنب مع حكومة وشعب الكاميرون الشقيق فى هذا الظرف الأليم، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

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