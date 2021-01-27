النواب يحيل بيان وزيرة البيئة إلى اللجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد

جدة - نرمين السيد - ورفع المستشار أحمد سعد الدين، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وقبيل رفع الجلسة وفى تعقيبها على ملاحظات الأعضاء، أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن مصنع سنمار للبتروكيماويات فى محافظة بورسعيد تقدم بخطة لتصحيح أوضاعه، لكنها ستكون على مدار عامين لاسيما وأنها تحتاج الكثير من المبالغ المالية.

وقالت: "مفيش حاجة تخوف الحكومة من أنها تنزل وتعمل مخالفات، لكن هل الرسالة التى نريدها هى أننا نغلق مصانع أم أننا نسعى لتوفيق الأوضاع بحيث يحدث تصالح بين التنمية والبيئة".

وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء تعقيباً على مطالبة أحد النواب بغلق المصنع، إن الوزارة توصلت مع المصنع لخطة إصلاح حقيقية، وهذا هو الهدف، وسيتم تنفيذها.

وفيما يخص الأكياس البلاستيكية، قالت ياسمين فؤاد: لجنة الطاقة بمجلس النواب فى الفصل السابق كادت أن تكون المادة القانونية بقانون تنظيم إدارة المخلفات، هى الحظر فى الوقت الذى كانت تذهب اللجنة للمنع، ولكن ذلك لسبب أيضا لاسيما وأن هناك مصانع قائمة على هذه الأكياس، مشيرة إلى أن الوزارة لم تنتظر صدور اللائحة التنفيذية حيث قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة لمنع دخول مادة معينة مًضره، فضلا عن وضع هيئة المواصفات والجودة فى وضع معايير بشأن سمك الأكياس أحادية الاستخدام حتى لا تكون مضرة بالبيئة، وهناك مبادرات لاستخدام الأكياس القماش.

وأضافت الوزيرة، أن اللائحة التنفيذية فى سبيل الانتهاء منها وسيتم منع التوزيع المجانى لهذه الأكياس.

وفيما يتعلق بمصانع الأسمدة فى حلوان، أكدت ياسمين فؤاد، أنها وضعت على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شؤون البيئة، وعندما يحدث شيء يتم وقف الوحدة المسببة للانبعاثات، ونطلب من المصنع توفيق أوضاعها.