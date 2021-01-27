السيسى يتلقى رسالة من نظيره النيجيرى حول التعاون الاقتصادى ومكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السفير جوزيف كيشى، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك القائم بأعمال السفارة النيجيرية فى القاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المبعوث النيجيرى نقل للرئيس رسالة خطية من الرئيس النيجيرى "محمد بوهارى" تناولت عدداً من موضوعات التعاون الثنائى بين مصر ونيجيريا، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك موضوعات مكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهود تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين واستئناف انعقاد اللجنة المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دور مصر فى مساندة جهود نيجيريا فى التنمية من خلال التعاون فى مشروعات البنية الأساسية، خاصةً تشييد الطرق وتوليد الطاقة.

وأعرب مبعوث رئيس جمهورية نيجيريا عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات ممتدة، وتطلع بلاده للاستفادة من تجربة مصر فى العديد من مجالات التعاون الثنائى، خاصةً مكافحة الإرهاب من خلال تنظيم دورات تدريبية ونقل الخبرات الفنية، وذلك فى ضوء محورية الدور المصرى باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن على مستوى القارة بأكملها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس النيجيرى "بوهارى"، مؤكداً تميز العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، والمكانة التى تتمتع بها نيجيريا على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة غرب إفريقيا على وجه التحديد، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا، والتى تمثل نموذجاً للبناء والتكاتف بين الدول الإفريقية الكبرى لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد فى إفريقيا، بما يساعد على دفع دفة العمل الإفريقى المشترك لتحقيق الطموحات التنموية التى تصبو إليها دول القارة.